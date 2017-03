Νέες επαγγελματικές λύσεις Wi-Fi δικτύων από τη TP-Link

Η νέα σειρά προϊόντων Pharos διαθέτει ευέλικτες και οικονομικές λύσεις ασύρματης δικτύωσης Point to Point και Point to Multipoint μέσω Base Stations, CPEs και πολλαπλών τύπων κεραιών εξωτερικού χώρου τα οποία συνοδεύονται από ένα εύχρηστο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης, το Pharos Control.

Η TP-Link στην έκθεση MWC 2017 παρουσίασε νέα προϊόντα Wi-Fi Δικτύων, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, από τη νέα σειρά Auranet CAP, το Access Point CAP2200 και τον Wireless Hardware Controller AC500. Επιπλέον παρουσίασε νέα προϊόντα για outdoor Point to Point και Point to Multipoint ζεύξεις της σειράς Pharos.

This entry was posted in Router . Bookmark the permalink