Twitter: Επίσημα πλέον με 280 χαρακτήρες!

Μετά την περιορισμένη δοκιμή του Νοεμβρίου σε επιλεγμένους χρήστες, το Twitter ανακοινώνει επίσημα την αύξηση του ορίου χαρακτήρων από 140 σε 280:

We’re expanding the character limit! We want it to be easier and faster for everyone to express themselves.

More characters. More expression. More of what’s happening.https://t.co/wBpYdy1K40

— Twitter (@Twitter) November 7, 2017