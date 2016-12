Twitter: Δοκιμάζει την αποστολή ειδοποιήσεων για breaking news και μάλλον μετατρέπεται σε ειδησεογραφικό δίκτυο

Η Twitter αναζητεί τρόπους να κερδίσει την χαμένο έδαφος των τελευταίων μηνών και φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να τα καταφέρει μετατρέποντας το κοινωνικό δίκτυο σε ειδησεογραφικό. Όπως σημειώνει το Buzzfeed, η εταιρεία έχει ήδη αλλάξει κατηγορία για την εφαρμογή της από Social Media σε News στα δύο δημοφιλέστερα καταστήματα εφαρμογών (Google Play και App Store).

Τώρα, με αφορμή το δυσάρεστο γεγονός στο Βερολίνο πραγματοποίησε ξανά δοκιμές για την αποστολή ειδοποιήσεων σε ορισμένους χρήστες iOS ως news alerts, κάτι που είχε πράξει και όταν κυκλοφόρησε η είδηση για τον θάνατο του Fidel Castro.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιγραφή για την εφαρμογή στο κατάστημα Google Play έχει αλλάξει και αναφέρει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια ειδησεογραφική εφαρμογή που μας παρουσιάζει τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή:

See what’s happening in the world right now. From breaking news and entertainment, sports and politics, to big events and everyday interests. If it’s happening anywhere, it’s happening on Twitter. Get the full story as it unfolds, with all the live commentary.

Be part of what everyone is talking about and get videos, live footage and Moments, direct from the source.