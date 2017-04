Twitter Lite: Διαθέσιμη η ελαφριά έκδοση για αργές συνδέσεις και εξοικονόμηση data [Video]

Άργησε χαρακτηριστικά, αλλά τελικά η Twitter ακολούθησε τα βήματα όλων των μεγάλων παικτών ανακοινώνοντας τη Lite έκδοση του κοινωνικού δικτύου για να δώσει ευκολότερη πρόσβαση στο 45% περίπου των χρηστών που βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες με περιορισμένη ή κακή σύνδεση στο Internet.

Σε αντίθεση, πάντως, με τις lite εκδόσεις των Facebook, Shazam, Skype, YouTube κλπ., το Twitter Lite δεν είναι εφαρμογή. Ο χρήστης αρκεί να επισκεφθεί τη διεύθυνση mobile.twitter.com μέσα από τον web browser του smartphone/tablet. Η υπηρεσία προσφέρει όλα όσα γνωρίζουμε από την εφαρμογή και τη desktop έκδοση με διάφορες επιλογές για εξοικονόμηση data (π.χ. μη φόρτωση των εικόνων/videos).

Twitter Lite is a faster, data friendly way for people to use Twitter to see what’s happening in the world.

