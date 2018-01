Two Point Hospital: Ανακοινώθηκε ο πνευματικός διάδοχος του θρυλικού Theme Hospital μετά από 20 χρόνια [Video]

Την ανάπτυξη έχει αναλάβει η Two Point Studios, ένα ανεξάρτητο studio από τους Mark Webley και Gary Carr, αμφότεροι με προϋπηρεσία στις Bullfrog και Lionhead, ενώ η κυκλοφορία θα γίνει από τη SEGA . Οι βασικές αρχές του Two Point Hospital είναι ίδιες με αυτές του Theme Hospital, δηλαδή αναλαμβάνεις την διαχείριση και την ανάπτυξη ενός ομίλου Υγείας και έρχεσαι αντιμέτωπος με ό,τι μπορεί να αφορά ένα τέτοιο εγχείρημα.

This entry was posted in Gaming . Bookmark the permalink