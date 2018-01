UHANS Max 2: Οι εντυπώσεις μας από το πολύ προσιτό smartphone με την γιγαντιαία οθόνη 6.44” και τις τέσσερις κάμερες

Η UHANS είναι ακόμα μία εταιρεία από την Κίνα που επιδιώκει να τρυπώσει και αυτή στην ιδιαίτερα απαιτητική αγορά των value-for-money smartphones, η οποία έχει παρουσία στον χώρο από το 2010 και έχει να επιδείξει αρκετά μοντέλα από τότε μέχρι σήμερα. Τα τελευταία δύο χρόνια επιχειρεί τα πρώτα ανοίγματα στις δυτικές αγορές και σε αντίθεση με άλλες κινέζικες εταιρείες, διαλέγει έναν πολύ πιο ταπεινό δρόμο για να λανσάρει τα προϊόντα της.

Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση για να αναφέρουμε ότι η ονομασία της αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων Unique (μοναδικός), Huge (μεγάλος), Affordable (προσιτός), New (νέος) και Stylish (στυλάτος). Σε ό,τι αφορά την ταπεινότητα, είναι ίσως η μοναδική κατασκευάστρια smartphones που έχει παραδεχτεί δημόσια με tweet ότι το smartphone που παρουσιάζει δεν πλησιάζει την τελειότητα, αλλά τουλάχιστον προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!

We’ve waited a long time for this. Nothing’s close to perfection, but we’re willing to try as hard as we can. https://t.co/pzkoDBNNaL

— UHANS Mobile (@UHANS_Mobile) May 24, 2016