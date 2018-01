Ulefone Power 3 εναντίον Xiaomi Redmi 5 Plus: Ποιο φορτίζει πιο γρήγορα; [Video]

Το Ulefone Power 3 διαθέτει μπαταρία 6080mAh και φορτιστή 5V/3A, ενώ το Xiaomi Redmi 5 Plus διαθέτει μπαταρία 4000mAh και φορτιστή 5V/2A. Όπως θα δείτε και στο video, η δοκιμή ξεκινά με τα δύο smartphones στο 50%. Μετά από 5 λεπτά φόρτισης αμφότερα φτάνουν στο 55% και μετά από 15 λεπτά στο 65%, αλλά μετά από 30 λεπτά, το Ulefone Power 3 βρίσκεται στο 81%, ενώ το Redmi 5 Plus στο 74%. Στα 45 λεπτά, το Power 3 έχει φορτίσει πλήρως και το Redmi 5 Plus βρίσκεται στο 81%.

