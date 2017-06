Uncharted: The Lost Legacy, αποκαλυπτήρια για το νέο επεισόδιο! [Video]

Οι φίλοι της σειράς Uncharted γνωρίζετε ότι η ιστορία του πρωταγωνιστή Nathan Drake ολοκληρώθηκε στο Uncharted 4: A Thief’s End , αλλά η Naughty Dog δεν σκοπεύει να αφήσει ανεκμετάλλευτο τον κόσμο που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια. Η εταιρεία ανακοίνωσε στην εκδήλωση PlayStation Experience το νέο επεισόδιο της σειράς με τίτλο Uncharted: The Lost Legacy, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Chloe Frazer (εμφανίζεται στο Uncharted 2: Among Thieves) και η Nadine Ross!

