Uncharted: The Lost Legacy, έρχεται στις 22 Αυγούστου στο PS4! Δείτε το νέο trailer από την E3 2017

Στο Uncharted: The Lost Legacy ακολουθούμε τα βήματα της Chloe Frazer στην προσπάθεια της να ανακτήσει ένα αρχείο Ινδικό αντικείμενο. Για να τα καταφέρει και για να διασφαλίσει ότι δεν θα πέσει στα χέρια πολεμοχαρών κερδοσκόπων, θα στραφεί στη βοήθεια της Nadine Ross, μια πρώην ηγέτιδα παραστρατιωτικής οργάνωσης που πλέον εργάζεται ως μισθοφόρος. Μαζί θα περιπλανηθούν στα βάθη της οροσειράς Western Ghats για να βρουν τα χαλάσματα της Hoysala Empire και να ανακτήσουν το θρυλικό Tusk of Ganesh.

O Nathan Drake έδωσε ό,τι ήταν να δώσει και πλέον θα πρέπει να συμβιβαστούμε με νέους χαρακτήρες στη δημοφιλή σειρά Uncharted. Ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο είχαμε την ανακοίνωση του Uncharted: The Lost Legac y με πρωταγωνίστριες τις Chloe Frazer (εμφανίζεται στο Uncharted 2: Among Thieves) και Nadine Ross, ενώ τώρα στο πλαίσιο της E3 2017 είχαμε τα αποκαλυπτήρια ενός νέου trailer και της ημερομηνίας κυκλοφορίας.

