To 74% των χρηστών θέλει το smartphone τους να βγάζει τέλειες φωτογραφίες

H Huawei εν όψει του καλοκαιριού, προσφέρει με την αγορά ενός Huawei P10 ή P10 Plus από 19 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουλίου, εντελώς δωρεάν τρία χρήσιμα αξεσουάρ/gadgets (πανίσχυρο Power bank, Car SuperCharger και μοναδικές ειδικά κατασκευασμένες θήκες για τα Huawei P10 & P10 Plus). Παράλληλα, όσοι αγόρασαν Huawei P10 lite μέχρι τις 14 Ιουνίου, θα λάβουν ως δώρο ένα Power Bank για να μην μείνουν ποτέ χωρίς μπαταρία στις διακοπές τους. Τέλος, υπάρχει και 3η προσφορά: Για κάθε αγορά Huawei P8 lite ή P9 lite ή P10 lite από τις 12 Ιουλίου και μετά και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η Huawei δίνει ένα υπέροχο Selfie Stick δώρο για μοναδικές selfies στις διακοπές σας! Για να γίνουν δικά σας τα μοναδικά αυτά δώρα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://makeitpossible.gr

