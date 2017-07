Virtua Tennis Challenge και The Revenge of Shinobi διαθέσιμα δωρεάν για Android και iOS! [Video]

Όπως και τα προηγούμενα 5 παιχνίδια, η SEGA προσφέρει δωρεάν τα Virtua Tennis Challenge και The Revenge of Shinobi, αρκεί ο παίκτης να έχει λίγη ανοχή παραπάνω για τις (αρκετές είναι η αλήθεια) διαφημίσεις. Παρόλα αυτά, όποιος επιθυμεί μπορεί να πληρώσει μια φορά €1.99 για να τις αφαιρέσει.

Νέες προσθήκες στη συλλογή SEGA Forever , με την εταιρεία να έχει ως στόχο να φέρει όλα τα θρυλικά παιχνίδια της από την εποχή των παιχνιδοκονσολών της και των arcade στα σημερινά smartphones και tablets. Η αρχή είχε γίνει τον περασμένο μήνα με τα Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Kid Chameleon, Comix Zone και Phantasy Star II, και σήμερα συνεχίζουμε με τα Virtua Tennis Challenge και The Revenge of Shinobi.

