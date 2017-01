Vivo V5 Plus: Επίσημα με οθόνη 5.5” FHD, Snapdragon 625 και διπλή selfie κάμερα

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε διπλές κάμερες στην πίσω πλευρά των smartphones, αλλά η κινέζικη Vivo αποφάσισε να πρωτοτυπήσει και να τοποθετήσει αυτή τη διάταξη στην πρόσοψη του νέου Vivo V5 Plus μαζί με flash. Το νέο smartphone προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει το bokeh εφέ που γνωρίζουμε από το Portrait Mode του iPhone 7 Plus και τις προτάσεις της Huawei (Mate 9, P9), αλλά για τις selfies του!

