Η Wiko φέρνει 5 νέα smartphones στην ελληνική αγορά με τιμές από €60 έως €130

[Δ.Τ.]

Έχοντας λανσάρει την παρουσία της στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2017, η γαλλική εταιρεία έξυπνων κινητών τηλεφώνων Wiko ενισχύει το portfolio της στην τοπική αγορά, παρουσιάζοντας πέντε νέα smartphones, με απίστευτες δυνατότητες και σε τιμές που κινούνται από τα €60 μέχρι τα €130. To Sunny 2, το Sunny 2 Plus, το Tommy2, το Lenny 4 Plus και το Harry είναι οι πέντε νέες συσκευές που παρουσιάζονται στο ελληνικό κοινό και αναμένεται να κατακτήσουν τους καταναλωτές που αναζητούν την καλύτερη σχέση ποιότητας-επιδόσεων-τιμής.

Με τα νέα αυτά λανσαρίσματα, η Wiko επιβεβαιώνει το ρόλο της ως Game Changer καθιστώντας ουσιαστικά την απαράμιλλη τεχνολογία προσβάσιμη στο ευρύ κοινό, καθώς οι πέντε νέες συσκευές χαρακτηρίζονται από μεγάλες ταχύτητες, υψηλές επιδόσεις και πρωτοποριακό design, σε τιμές αληθινά ανταγωνιστικές.

Sunny 2, το μικρό

Το Sunny 2 είναι το νέο μικρών διαστάσεων smartphone (οθόνη 4’’), που συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες. Διαθέτει πίσω κάμερα 5 MP με φακούς 3P για μείωση των παραμορφώσεων και πίσω φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού και εμπρός κάμερα 2ΜΡ με φλας οθόνης. Έχει μνήμη ROM 8 GB για άφθονο χώρο αποθήκευσης, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί στα 64 GB με κάρτα SD. Βγαίνει με μεταλλική σχεδίαση σε τρία φανταστικά χρώματα: γκρι space, χρυσαφί και πρασινογάλαζο.

Sunny 2 Plus, ο ιδανικός σύντροφος πολυμέσων

Το Sunny 2 Plus είναι το ίδιο χαριτωμένο με τον προκάτοχό του, αλλά έρχεται με μεγαλύτερη οθόνη 5’’ για ολοζώντανα γραφικά. Διαθέτει πίσω κάμερα 5ΜΡ, επαγγελματική λήψη, λειτουργία HDR για μέγιστη αντίθεση, πανοραμική λήψη, δίνει τη δυνατότητα για λήψεις σε ριπή, ενώ η εμπρός κάμερα του είναι 2ΜΡ. Η μνήμη ROM 8GB μπορεί να επεκταθεί στα 64 GB με κάρτα SD, λειτουργεί με τετραπύρηνο επεξεργαστή 1,3 GΗz σε 3G+, τρέχει με Android Nougat ενώ επίσης υποστηρίζει Dual SIM. To Sunny 2 Plus έρχεται σε δύο μεταλλικά χρώματα: μαύρο και χρυσαφί.

Tommy 2, η καθημερινή παρέα

Το Tommy 2 κάνει την καθημερινότητα του χρήστη πιο εύκολη, έχοντας ενσωματώσει τις τελευταίες τάσεις στην τεχνολογία, όπως το ψηφιακό πορτοφόλι για ανέπαφες πληρωμές και κάρτα μετακινήσεων, ενώ επίσης χαρακτηρίζεται από τις πολύ υψηλές ταχύτητες σε δίκτυα 4G. Είναι εξοπλισμένο με το πιο πρόσφατο λειτουργικό Android Nougat και διαθέτει τον υψηλών επιδόσεων τετραπύρηνο επεξεργαστή Qualcomm® 1,3 GΗz. Άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα προβολής πολλαπλών παραθύρων, ενώ διαθέτει πίσω κάμερα 8 MP με φλας LED, μπροστινή κάμερα 5 MP με φλας οθόνης, και δυνατότητες όπως φωτογράφιση με Παρέλευση χρόνου, Επαγγελματική λήψη, HDR και Ζωντανά φίλτρα. Οι ανάγκες σε χώρο αποθήκευσης καλύπτονται με τη μνήμη ROM 8 GB και την επεκτάσιμη μνήμη έως 128 GB. Το Tommy 2 κυκλοφορεί σε δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο.

Lenny 4 Plus, o «θρύλος» σε μεγαλύτερο μέγεθος

Το Lenny 4 Plus είναι φτιαγμένο για ψυχαγωγία, διαθέτει οθόνη HD 5,5″ για να απολαμβάνει ο χρήστης ολοζώντανα και εξαιρετικά ευκρινή πολυμέσα, να παρακολουθεί ταινίες και να απολαμβάνει σερφάρισμα στο Internet, έξω στη λιακάδα και με ολοκάθαρη θέαση της οθόνης από οποιαδήποτε οπτική γωνία, χάρη στην τεχνολογία IPS. Το Lenny 4 Plus διαθέτει πίσω κάμερα 8 MP, που είναι εξοπλισμένη με φακούς 4P για μειωμένες παραμορφώσεις και βελτιωμένη φωτεινότητα, ενώ με την υποστήριξη Dual SIM, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο αριθμοί τηλεφώνου σε μία συσκευή. Η νέα συσκευή έρχεται με τετραπύρηνο επεξεργαστή, λειτουργικό σύστημα Android™ Nougat, μνήμη ROM 16 GB και επεκτάσιμη μνήμη έως 80 GB. Κυκλοφορεί σε τρία χρώματα: μαύρο, χρυσαφί και πρασινογάλαζο.

Harry, το γρήγορο

Το Harry είναι το νέο smartphone της Wiko με τις υψηλότερες επιδόσεις. Διαθέτει μεγάλη οθόνη HD 5.0″ με φωτεινότητα 420 nit, πίσω κάμερα 13 MP, εξοπλισμένη με συναρπαστικές λειτουργίες και μπροστινή κάμερα 5 MP για τέλειες selfie. Λειτουργεί σε δίκτυα 4G με τετραπύρηνο επεξεργαστή 1,3 GΗz, διαθέτει 16 GB μνήμης, σύστημα Android Nougat, και υποστηρίζει επίσης δύο κάρτες SIM. Κυκλοφορεί με στιλάτο μεταλλικό πίσω κάλυμμα, σε δύο χρώματα: ανθρακί και χρυσό.

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Βάθης, Διευθυντής Πωλήσεων της Wiko Ελλάδας.

“Με τα νέα λανσαρίσματα ουσιαστικά ενισχύουμε ακόμα περισσότερο το portfolio μας, προσφέροντας την καλύτερη σχέση ποιότητας-επιδόσεων-τιμής, που είναι άλλωστε και βασικό σημείο της στρατηγικής της Wiko. Προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές κορυφαία τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις, πρωτοποριακό σχεδιασμό και εξαιρετική ποιότητα, σε τιμές απόλυτα προσιτές”

Η επιτυχία της Wiko βασίζεται στην ικανότητα της εταιρείας να κάνει προσβάσιμη την τεχνολογία στο ευρύ κοινό, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας, σχεδιασμού, ποιότητας και τιμής, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία σε κάθε κατηγορία τιμών.

Λιανική

Η Vodafone λανσάρει κατ΄ αποκλειστικότητα το Tommy 2, ενώ τα άλλα τέσσερα smartphones είναι διαθέσιμα σε όλα τα δημοφιλή καταστήματα λιανικής (Κωτσόβολος, Πλαίσιο, Public και Media Markt), ενώ οι προτεινόμενες τιμές τους διαμορφώνονται ως εξής: