Windows 10 Fall Creators Update: Έρχεται το φθινόπωρο, δείτε τις νέες λειτουργίες [Video]

Η Microsoft έχει υποσχεθεί το λανσάρισμα δύο μεγάλων αναβαθμίσεων για το λειτουργικό σύστημα Windows 10 κάθε χρόνο και με αφορμή το συνέδριο Microsoft BUILD αποκάλυψε το Windows 10 Fall Creators Update και ορισμένες από τις νέες λειτουργίες που θα φέρει.

Timeline – Pick Up Where You Left Off

Η λειτουργία Timeline αποτελεί μια καταγραφή των εφαρμογών και των προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ο χρήστης στον υπολογιστή του ή/και σε άλλες συσκευές (συμπεριλαμβάνονται Android και iOS). Μέσα από το Timeline ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει ό,τι κάνει από τη μία συσκευή στην άλλη (Pick Up Where You Left Off) και με τη βοήθεια της ψηφιακής βοηθού Cortana θα υποστηρίζονται και οι εφαρμογές της Microsoft για συσκευές Android και iOS.

Επομένως, έχουμε μια λειτουργία τύπου Continuum που δεν θα περιορίζεται μόνο μεταξύ συσκευών Windows 10.

Cloud Clipboard

Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία Cloud που θα επιτρέπει την αντιγραφή (copy) υλικού από μια εφαρμογή του Windows 10 PC και την επικόλληση (paste) του σε άλλες φορητές συσκευές (Windows, Android, iOS). Η Microsoft χρησιμοποιεί το λογισμικό πληκτρολογίου Swiftkey για να ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία και ο χρήστης θα βλέπει μια λίστα με το περιεχόμενο που έχει αντιγράψει για να το αποστείλει σε κάποια φορητή συσκευή. Θυμίζει το Universal Clipboard της Apple, αλλά δεν περιορίζεται μόνο στο οικοσύστημά της. Το Cloud Clipboard θα βρίσκεται ενσωματωμένο στις εφαρμογές της σουίτας Office και με μελλοντική αναβάθμιση θα επιτρέπεται και η αντίστροφη λειτουργία, δηλαδή να αντιγράφεις περιεχόμενο από τη φορητή συσκευή και να την στέλνεις στην εφαρμογή του υπολογιστή.

OneDrive Files On-Demand

Ακόμα μία ενδιαφέρουσα λειτουργία είναι αυτή της ανάκτησης αρχείων από την υπηρεσία OneDrive μόνο όταν πραγματικά τα χρειάζεται ο χρήστης, δηλαδή χωρίς να γίνεται συγχρονισμός όλων των αρχείων ή των φακέλων σε μια συσκευή. Ο χρήστης θα επιλέγει το συγκεκριμένο αρχείο που επιθυμεί και ο συγχρονισμός θα γίνεται αποκλειστικά για αυτό το αρχείο ώστε αν μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και offline.

iTunes στο Windows Store

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της Microsoft με την Apple, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ενσωματώσει το iTunes ως native εφαρμογή στο Windows Store. Όχι ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το iTunes σήμερα (απλό download από την ιστοσελίδα της Apple), αλλά σίγουρα θα διευκολυνθεί αρκετός κόσμος με την ενσωμάτωση του στο Windows Store.

Windows Story Remix

Νέα εφαρμογή για τη δημιουργία video με εργαλεία για κοινή και ταυτόχρονη χρήση με άλλους χρήστες, αλλά και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για αυτόματη δημιουργία των videos από φωτογραφίες, μικρά clips κλπ.

Fluent Design

Με την έλευση του Windows 10 Fall Creators Update, η Microsoft λανσάρει και το Fluent Design, μια νέα σχεδιαστική γραμμή για τις εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος, τόσο τις native όσο και για τις third-party δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία στους developers.

Πότε θα κυκλοφορήσει;

Δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία, αλλά πιθανότατα θα το δούμε μέσα στο Σεπτέμβριο.