Wolfenstein II: The New Colossus, αυτό είναι το sequel από την Bethesda και έρχεται στις 27 Οκτωβρίου [Video]

Ο “Terror Billy” επιστρέφει και αυτή τη φορά κυνηγά τους Nazi στην Αμερική. Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ομολογουμένως πολύ καλού Wolfenstein: The New Order, η Bethesda ανακοινώνει το sequel του παιχνιδιού (το The Old Blood είναι prequel) στην E3 2017 και μας προετοιμάζει για νέες περιπέτειες στην διαστρεβλωμένη ιστορία της.

Τα γεγονότα του Wolfenstein II: The New Colossus λαμβάνουν χώρα εν έτει 1961 στην Αμερική, μερικά χρόνια μετά τη δολοφονία του General Deathshead. Ο BJ Blazkowicz είναι η τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας ενάντια στην αυτοκρατορία που έχουν στήσει οι Nazi και ο στόχος είναι ένας: η απόλυτη εξολόθρευση τους.

Το Wolfenstein II: The New Colossus θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου για Windows PC, PS4 και Xbox One.