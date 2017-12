World War Z: Ανακοινώθηκε η μεταφορά της ταινίας σε video game, έρχεται σε PC, PS4 και Xbox One [Video]

Η Saber Interactive βρήκε την ευκαιρία στα The Game Awards 2017 να ανακοινώσει ότι ετοιμάζει το World War Z για Xbox One, PS4 και Windows PC. Το παιχνίδι θα υποστηρίζει co-op mode έως τεσσάρων παικτών και η υπόθεση θα εκτυλίσσεται στη Μόσχα, την Ιερουσαλήμ και τη Νέα Υόρκη. Στόχος των gamers θα είναι να επιβιώσουν από τις ορδές των επιτιθέμενων zombies.

This entry was posted in Gaming . Bookmark the permalink