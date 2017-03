Tα τουρνουά του Xbox Arena Festival powered by Public θα σας συναρπάσουν! Πως θα δηλώσετε συμμετοχή [Videos]

Call of Duty: Infinite War : Το blockbuster shooter, με το πολυβραβευμένο Multiplayer mode, ενώνει τους λάτρεις της μάχης και της ανταλλαγής πυρών. Λάβε μέρος στο μεγάλο τουρνουά Call of Duty: Infinite War, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο, αφήνοντας το στίγμα σου στο πεδίο μάχης. Πρόλαβε τη θέση σου εδώ .

Gears of War 4 : Ένα από τα πιο αγαπημένα shooters του Xbox επέστρεψε και δεν έχουμε παρά να το γιορτάσουμε με ένα μεγάλο τουρνουά Gears of War. Δώσε την πιο ηρωϊκή μάχη και διεκδίκησε τα συναρπαστικά έπαθλα στο βάθρο. Πρόλαβε τη θέση σου εδώ .

This entry was posted in Gaming Misc . Bookmark the permalink