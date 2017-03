XBOX FIFA ‘17 Tournament από την Κωτσόβολος για την φιλανθρωπική δράση “Unite TheMall”

Στους ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς του The Mall Athens Athens θα διεξάγονται παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας, video games, μπιλιάρδο και μπόουλινγκ με στυλ, ποδόσφαιρο και μια δημοπρασία με υπογεγραμμένες φανέλες διάσημων Ελλήνων και ξένων ποδοσφαιριστών (όπως αυτές του Πελέ, του Κριστιάνο Ρονάλντο, της Εθνικής Ολλανδίας). Παράλληλα στον 3ο όροφο του The Mall Athens θα υπάρχει ένας διαμορφωμένος χώρος που δε θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο: Το Μουσείο της Εθνικής Ελλάδας. Οι επισκέπτες του θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφθούν και να φωτογραφηθούν σηκώνοντας το τρόπαιο του Euro 2004.

Η Κωτσόβολος συμμετέχει στην εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δράση “Unite TheMall” του Μη- Κερδοσκοπικού Οργανισμού Eleven Campaign, μία παγκόσμια δράση που στην Ελλάδα φέτος διοργανώνεται στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens. Στο πλαίσιο αυτό η Κωτσόβολος θα στηρίξει ως Silver χορηγός της δράσης με τη φιλοξενία του διαγωνισμού XBOX FIFA ‘17 Tournament, στο κατάστημά της που βρίσκεται στο The Mall Athens.

