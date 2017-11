Xbox One X: Η ισχυρότερη παιχνιδοκονσόλα στον κόσμο διαθέσιμη στην Ελλάδα στις 7 Νοεμβρίου σε τιμή €499 [Video]

Το Xbox E3 Briefing της Κυριακής αποτέλεσε ορόσημο για τη Microsoft, με την αποκάλυψη της ισχυρότερης κονσόλας στον κόσμο, του Xbox One X (γνωστό με την κωδική ονομασία “Project Scorpio”). Με το μεγαλύτερο lineup παιχνιδιών στην ιστορία της E3, τo Xbox παρουσίασε αριθμό-ρεκόρ 42 παιχνιδιών, εκ των οποίων τα 22 είναι αποκλειστικές κυκλοφορίες στο Xbox One. Τα νέα video games, από μικρούς και μεγάλους developers, προβλήθηκαν για πρώτη φορά σε 4K UHD στο Mixer. Το Xbox One X θα κυκλοφορήσει επίσημα στη χώρα μας στις 7 Νοεμβρίου 2017, με εκτιμώμενη λιανική τιμή στα €499,99.

Το Xbox One X σχεδιάστηκε ως η καλύτερη κονσόλα για αληθινά 4Κ παιχνίδια από τους καλύτερους δημιουργούς παιχνιδιών παγκοσμίως. Ο Head of Xbox, Phil Spencer, υπογράμμισε ότι κάθε παιχνίδι θα παίζει φοβερά σε όλες τις κονσόλες της οικογένειας του Xbox One, ενώ το Xbox One X έρχεται να κάνει την υπάρχουσα βιβλιοθήκη των παικτών ακόμη καλύτερη, προσφέροντας μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις υφές, πιο ομαλά framerates και ταχύτερους χρόνους φόρτωσης.

Όπως δήλωσε ο Phil Spencer,

“Το Xbox δίνει τα απαραίτητα εφόδια σε μεγάλους και μικρότερους developers παιχνιδιών να δημιουργήσουν διαφορετικά είδη για κάθε gamer. Όχι μόνο διαθέτουμε τα μεγαλύτερα cross-platform blockbusters στην πλατφόρμα μας, αλλά φροντίσαμε να έχουμε μοναδικό υλικό από developers, ξεπερνώντας τα όρια της φαντασίας“

Το Xbox One X είναι η μόνη κονσόλα σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να παίζει καλύτερα τα παιχνίδια του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Όλα τα παιχνίδια και αξεσουάρ του Xbox One είναι συμβατά με το Xbox One X, οπότε κάθε Xbox gamer έχει ήδη στα χέρια του μια ευρεία γκάμα παιχνιδιών, τα οποία θα παίζουν καλύτερα στο Xbox One X.

Ο Phil Spencer ανακοίνωσε ότι το Xbox θα επεκτείνει τη backwards compatibility βιβλιοθήκη του Xbox One με 400 δημοφιλείς τίτλους του Xbox 360, περιλαμβάνοντας επίσης αυθεντικούς κλασικούς που κυκλοφόρησαν για το πρώτο Xbox, κάνοντας την αρχή με τον αγαπημένο τίτλο πολλών fans, το “Crimson Skies”. Αντίστοιχα, blockbuster τίτλοι, όπως τα “Gears of War 4”, “Forza Horizon 3”, “Minecraft”, “Resident Evil 7”, “Final Fantasy 15”, “Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands”, “Rocket League” και πολλά άλλα δημοφιλή παιχνίδια, θα λάβουν δωρεάν αναβαθμίσεις, προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τη δύναμη του Xbox One X. Επίσης, μια πολύ μεγάλη λίστα παιχνιδιών θα έχει καλύτερη απόδοση (Xbox One X Enchanced), ενώ αρκετά από αυτά θα έχουν γίνει διαθέσιμα μέχρι την κυκλοφορία του Xbox One X.

Xbox One X

Το Xbox One X σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποδίδει καλύτερα, με περισσότερη δύναμη, απόλυτη συμβατότητα και μοναδικό design. Είναι όχι μόνο η πιο δυνατή, αλλά και η πιο μικρή κονσόλα Xbox που έχει φτιαχτεί ποτέ.

Όλα τα παιχνίδια παίζουν καλύτερα στο Xbox One X. Με 40% περισσότερη δύναμη από οποιαδήποτε άλλη κονσόλα, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αληθινού 4K gaming, όταν συνδέεται με 4Κ οθόνη, όπως η Samsung QLED TV – προσφέροντας καλύτερες υφές στα παιχνίδια, πιο ομαλά framerates και ταχύτερους χρόνους φόρτωσης, ακόμη και σε μια 1080p TV. Επίσης, το Xbox One X φέρνει το απόλυτο πακέτο 4K διασκέδασης, με 4K Ultra HD για Blu-ray X και streamed περιεχόμενο, υποστήριξη HDR για gaming και video, καθώς και υποστήριξη Dolby Atmos. Το Xbox One X θα ενταχθεί στην οικογένεια συσκευών Xbox One, συνυπάρχοντας με το Xbox One και το Xbox One S.

Η Ελλάδα και η Κύπρος ανήκουν στο πρώτο κύμα χωρών, στις οποίες θα γίνει διαθέσιμο το Xbox One X, στις 7 Νοεμβρίου 2017 σε τιμή €499.99

Ενθαρρύνοντας δημιουργούς από ολόκληρο τον κόσμο

