Xbox One X: Παρακολουθήστε ζωντανά την παρουσίαση του από την E3 2017 [Video]

Η πρώτη γνωριμία έγινε πέρυσι στην E3 2016 και σε λίγη ώρα πλησιάζει η στιγμή των επίσημων αποκαλυπτηριών του Xbox One X (aka Project Scorpio), της νέας παιχνιδοκονσόλας της Microsoft που θα είναι η ισχυρότερη που έχουμε δει ποτέ μέχρι σήμερα. Η παρουσίαση της εταιρείας ξεκινά σε λίγα λεπτά και μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το παρακάτω video, μαζί με όλες τις υπόλοιπες ανακοινώσεις της εταιρείας για νέα video games στην E3 2017.

Υπενθυμίζουμε από παλαιότερη ενημέρωση τα ακόλουθα:

Η νέα παιχνιδοκονσόλα της Microsoft θα διαθέτει μια νέα custom έκδοση του AMD Jaguar SoC με octa-core επεξεργαστή με 4MB L2 cache χρονισμένο στα 2.3GHz (αντί 1.75GHz του Xbox One) με αποτέλεσμα η απόδοση να είναι κατά 30% μεγαλύτερη. Ο επεξεργαστής γραφικών είναι σημαντικά πιο αναβαθμισμένος σε σύγκριση με το Xbox One, καθώς διαθέτει 40 πυρήνες χρονισμένους στα 1172MHz (αντί 12 πυρήνες στα 835MHz του Xbox One και 12 πυρήνες στα 911MHz του PS4 Pro), κάτι που οδηγεί σε 4.6x φορές μεγαλύτερη απόδοση. Συνολικά, η υπολογιστική ισχύς του Xbox One X αγγίζει τα 6 teraflops αντί 1.31 teraflops του Xbox One και 4.12 teraflops του PS4 Pro.

Σε ό,τι αφορά τις μνήμες, το Xbox One X διαθέτει 12GB GDDR5 (4GB για το λειτουργικό σύστημα και 8GB για τα παιχνίδια) αντί 8GB GDDR3 του Xbox One και 8GB GDDR5 του PS4 Pro. Επίσης, η Microsoft κάνει λόγο για νέο σύστημα ψύξης, ταχύτερο σκληρό δίσκο 1TB μεγέθους 2.5”, 4K Blu-ray drive, υποστήριξη τεχνολογίας ήχου Dolby Atmos για τα παιχνίδια, ενσωματωμένο τροφοδοτικό και τις ίδιες υποδοχές με το Xbox One (3x USB 3.0, HDMI 2.1).

Ο Leadbetter σημειώνει ότι του παρουσίασαν ένα demo του Forza Motorsport 6, το οποίο κανονικά τρέχει σε ανάλυση 1080p/60fps στο Xbox One, αλλά στο Xbox One X το είδε σε ανάλυση 4K / 60fps με τη GPU να λειτουργεί μόλις στο 50-60%. Σίγουρα δεν είναι και το πιο απαιτητικό παιχνίδι (άλλωστε κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια), αλλά αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της ισχύος του Xbox One X.

Για όσους ανησυχούν για θέματα συμβατότητας, η Microsoft υπόσχεται ότι το Xbox One X θα υποστηρίζει όλα τα παιχνίδια του Xbox One και μάλιστα θα βελτιώνει σημαντικά την εμφάνιση τους χωρίς να απαιτείται σχετικό patch από τους δημιουργούς. Ακόμη, όσοι δεν έχουν στη διάθεση τους οθόνη ή τηλεόραση 4K θα απολαμβάνουν τα παιχνίδια σε ανάλυση 1080p, αλλά με σημαντικά καλύτερη εικόνα.

Το Xbox One X θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου σε τιμή €499.