Τα Xiaomi Mi 5S Plus και Huawei Honor 6X στις χαμηλότερες τιμές όλων των εποχών!

Οι σημερινές νέες προσφορές του καταστήματος Lightinthebox συνεχίζονται στο ίδιο μοτίβο των προηγούμενων ημερών, όπερ σημαίνει ότι μιλάμε για τις χαμηλότερες τιμές που μπορεί να συναντήσει κανείς την δεδομένη χρονική περίοδο στην αγορά. Ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τα Xiaomi Mi 5S Plus και Huawei Honor 6X, αλλά και η κάρτα microSD Samsung EVO Plus 256GB.

