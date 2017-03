Xiaomi Mi 6 / Mi 6 Plus: Διέρρευσαν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις δύο εκδόσεις

Αναμένομενες οι συνεχείς διαρροές για το Xiaomi Mi 6, δεδομένου ότι πλησιάζουμε στον Απρίλιο και στην ημερομηνία παρουσίασης. Αυτή τη φορά έχουμε τα αποκαλυπτήρια όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών από υποτιθέμενο επίσημο spec sheet και παράλληλα μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει και έκδοση Xiaomi Mi 6 Plus κατ’ αντιστοιχία με τα Galaxy S8 / S8 Plus .

