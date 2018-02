Έξι κορυφαίες value-for-money προτάσεις (π.χ. Xiaomi Redmi 5 Plus) στις καλύτερες τιμές!

Κλείσιμο εβδομάδας στο κατάστημα Lightinthebox με super deals σε μια εξάδα smartphones που έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού τον τελευταίο καιρό ως κορυφαίες value-for-money προτάσεις και με κόστος που δεν ξεπερνά τα €163. Συγκεκριμένα, ισχύουν οι προσφορές που είδαμε νωρίτερα για τα Xiaomi Redmi 5 Plus, Honor 6X, Sharp Z2 και ZTE Nubia M2 lite, ενώ προστίθενται αυτές για τα Xiaomi Mi A1 και Xiaomi Redmi 5 Plus (έκδοση 3GB + 32GB).

This entry was posted in Android Mobiles . Bookmark the permalink