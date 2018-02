YouTube Go: Η lite έκδοση της υπηρεσίας διαθέσιμη πλέον σε 130 χώρες [Video]

Συνεχίζεται η εξάπλωση της εφαρμογής YouTube Go , στο πλαίσιο του προγράμματος Android Go που περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές της Google (και όχι μόνο) σε lite εκδόσεις έτσι ώστε να υποστηρίζονται από δίκτυα αναπτυσσόμενων χωρών και από συσκευές χαμηλών δυνατοτήτων.

