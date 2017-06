YouTube Music: Μουσική υπηρεσία χωρίς διαφημίσεις για Android και iOS [Video]

Η υπηρεσία χωρίζεται στις ενότητες Home, What’s Hot και Liked Songs. Στην πρώτη σας προτείνονται τραγούδια που ταιριάζουν θεωρητικά με τα γούστα σας, στη δεύτερη προτάσεις βασισμένες στα ακούσματα των υπόλοιπων χρηστών και στη τρίτη μια λίστα με όλα τα μουσικά videos που έχετε κάνει like.

This entry was posted in Android YouTube . Bookmark the permalink