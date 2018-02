ZTE Blade V9: Νέο mid-range smartphone με Android 8.1 Oreo και αποκάλυψη για πρώτο Android Go smartphone [MWC 2018]

Τέλος, το ZTE Tempo Go αποτελεί το πρώτο Android Go smartphone της εταιρείας που θα κοστίζει $79.99. Διαθέτει οθόνη 5.0” ανάλυσης 854 x 480, επεξεργαστή 1.1GHz, 1GB μνήμη RAM, 8GB αποθηκευτικό χώρο (επέκταση με microSD) και κάμερα 5MP.

Σειρά της ZTE να παρουσιάσει νέα smartphones στο MWC 2018 . Η κινέζικη εταιρεία αποκάλυψε τα ZTE Blade V9, Blade V9 Vita και Tempo Go, με τα πρώτα δύο να αποτελούν mid-range προτάσεις και το τελευταίο να είναι το πρώτο Android Go smartphone της εταιρείας.

