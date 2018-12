Από την Warner Bros. Pictures και τον σκηνοθέτη Τζέιμς Γουάν έρχεται μια γεμάτη δράση περιπέτεια που εκτυλίσσεται στον αχανή, οπτικά εκπληκτικό υποβρύχιο κόσμο των επτά θαλασσών: το «Aquaman», με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα. Η ιστορία αποκαλύπτει την προέλευση του μισού-ανθρώπου, μισού- Ατλάντειου Άρθουρ Κάρι και εξερευνά το ταξίδι της ζωής του- ένα ταξίδι που δεν θα τον αναγκάσει απλώς να αντικρίσει τον πραγματικό του εαυτό, αλλά να ανακαλύψει αν είναι άξιος να γίνει αυτός που γεννήθηκε… Να γίνει ένας βασιλιάς!

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Άμπερ Χερντ (“Justice League,” “Magic Mike XXL”) ως η Μέρα, μία άξια πολεμίστρια και σύμμαχος του Aquaman καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του; ο υποψήφιος για Όσκαρ Γουίλιαμ Νταφό (“Platoon,” “Spider-Man 2”) ως ο Βούλκο, σύμβουλος του Ατλάντειου θρόνου; ο Πάτρικ Γουίλσον (“The Conjuring”, “Watchmen”) ως ο Ορμ/ Άρχοντας του Ωκεανού και Βασιλιάς της Ατλαντίδας; Ο Ντολφ Λούντγκρεν (“The Expendables”) ως ο Νηρεάς, Βασιλιάς της Ατλάντειας φυλής Ξέμπελ; ο Γιάια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ (“Baywatch,” Netflix “The Get Down”) ως ο εκδικητικός Μαύρος Μάντα. Επίσης, η βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κίντμαν (“The Hours,” “Lion”) ως η μητέρα του Άρθουρ, Ατλάνα, ο Λούντι Λιν (“Power Rangers”) ως ο Καπετάνιος Μέρκ και ο Τεμουέρα Μόρισον (“Star Wars: Episode II – Attack of the Clones,” “Green Lantern”) ως ο πατέρας του Άρθουρ, Τομ Κάρι.

Η σκηνοθεσία του Γουάν βασίζεται στο σενάριο των Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον ΜακΓκόλντρικ (“The Conjuring 2”) και του Γουίλ Μπιλ (“Gangster Squad,” TV’s “Training Day”), ενώ η αρχική ιστορία είναι των Τζέοφ Τζονς, Τζέιμς Γουάν και Γουίλ Μπιλ, βασισμένη στους χαρακτήρες του Αquaman της DC, που δημιούργησαν οι Πολ Νόρις και Μορτ Γουέσινγκερ. Η παραγωγή της ταινίας είναι των Πίτερ Σάφραν, Ρομπ Κόουαν και διευθυντές παραγωγής είναι οι Ντέμπορα Σνάιντερ, Ζακ Σνάιντερ, Τζον Μπεργκ, Τζεόφ Τζονς και Γουόλτερ Χαμάντα.

Στην ομάδα του Γουάν συμπεριλαμβάνονται σταθεροί του συνεργάτες, όπως ο υποψήφιος για Όσκαρ, διευθυντής φωτογραφίας Ντον Μπούργκες (“The Conjuring 2,” “Forrest Gump”), ο μοντέρ Κερκ Μόρι, με τον οποίο έχει συνεργαστεί πέντε φορές (“The Conjuring”, “Furious 7,” “Insidious») και ο σχεδιαστής παραγωγής Μπιλ Μπρζέσκι (“Furious 7”). Μαζί τους η σχεδιάστρια κοστουμιών Κιμ Μπάρετ (τριλογία “The Matrix”, “The Amazing Spider-Man”) και ο συνθέτης Ρούμπερ Γκρέγκσον Γουίλιαμς (“Wonder Woman”).

Σκηνοθεσία : Τζέιμς Γουάν

Πρωταγωνιστούν : Τζέισον Μομόα, Άμπερ Χερντ , Γουίλιαμ Νταφό , Πάτρικ Γουίλσον , Λούντι Λιν , Νικόλ Κίντμαν

Η ταινία "Aquaman" έρχεται 13 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer.

