Η Facebook επισήμανε απόσπασμα της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ως ρητορική μίσους…

Η 4η Ιουλίου είναι η ημέρα ανεξαρτησίας για τις ΗΠΑ και γιορτάζεται κάθε χρόνο. Έτσι, η The Vindicator, εφημερίδα της περιοχής του Τέξας, αποφάσισε καινοτομήσει δημοσιεύοντας μικρά quotes από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Απ’ ότι φαίνεται, η Facebook εντόπισε ύποπτη συμπεριφορά μίσους από μία δημοσίευση της εφημερίδας και συνεπώς κατέβασε το post.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα ανέβασε ένα quote που εμπεριείχε την έκφραση “Indian savages”, που σημαίνει Ινδιάνοι αγροίκοι. Δεδομένο ότι η υπηρεσία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση της πλατφόρμας, ένας από τους αλγόριθμους έκρινε πως η έκφραση αυτή περιείχε συμπεριφορά με μισητό περιεχόμενο και έπραξε αναλόγως κατεβάζοντας τη δημοσίευση.

He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.