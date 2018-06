IGTV: Αυτή είναι η απάντηση του Instagram στο YouTube! [Video]

Ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγηθεί στα videos με swipes αντί των παραδοσιακών media buttons. Η εφαρμογή ανοίγει απευθείας σε κάποιο video που ξεκινά να παίζει αυτόματα και όχι σε κάποια αρχική οθόνη απ’ όπου επιλέγεις video. Με ένα swipe προς τα επάνω θα εμφανίζονται περισσότερα videos ταξινομημένα σε διάφορες κατηγορίες όπως For You, Popular, Following και Continue Watching, καθώς και μπάρα αναζήτησης.

This entry was posted in Android Software and tagged Instagram . Bookmark the permalink