Η NEC και η Samsung ανακοινώνουν συμφωνία συνεργασίας για 5G δίκτυα

Η NEC Corporation και η Samsung Electronics Co., Ltd. , ενώνουν τις δυνάμεις τους σε κοινή προσπάθεια για ενδυνάμωση των επιχειρηματικών επιλογών επόμενης γενιάς που θα προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένου του 5G .

This entry was posted in NEC Technology . Bookmark the permalink