Nokia 6, Meizu Pro6 Plus και Xiaomi Redmi Note 5 σε πολύ καλές τιμές

Καινούργια εβδομάδα, νέες προσφορές από το Lightinthebox, με το δημοφιλές και αξιόπιστο κατάστημα να επαναφέρει στο προσκήνιο τα best seller Nokia 6, Meizu Pro6 Plus και Xiaomi Redmi Note 5.

This entry was posted in Android Xiaomi . Bookmark the permalink