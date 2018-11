Στην live-action ταινία πρωταγωνιστούν οι Justice Smith ("Jurassic World: Fallen Kingdom") η Kathryn Newton ("Lady Bird", "Big Little Lies") και ο υποψήφιος για Όσκαρ Ken Watanabe ("Godzilla", "Ο τελευταίος Σαμουράι").

Η σκηνοθεσία του "POKÉMON Detective Pikachu" είναι του Rob Letterman ("Goosebumps", "Monsters vs. Aliens"), ενώ η κινηματογραφική ομάδα περιλαμβάνει και τον 2-φορές-υποψήφιο-για-Oscar John Mathieson (“The Phantom of the Opera,” “Gladiator”), τον Nigel Phelps (“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Lies”) και τον βραβευμένο-με-Oscar Mark Sanger ("Gravity").

Τα οπτικά εφέ είναι από την Moving Picture Company ("Wonder Woman") και το Framestore ("Guardians of the Galaxy Vol. 2").