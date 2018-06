The Last of Us: Part II, δείτε το πρώτο gameplay trailer του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού [Video]

Επιτέλους έχουμε νέο υλικό για το The Last of Us: Part II, καθώς η Sony παρουσίασε το πρώτο gameplay trailer του πολυαναμενόμενου δεύτερου μέρους στο πλαίσιο της E3 2018. Στο video που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια θα δείτε πως εξελίχθηκε η Ellie μετά τα γεγονότα του πρώτου μέρους.

Αυτή τη φορά βλέπουμε την Ellie σε μεγαλύτερη ηλικία να περιμένει υπομονετικά τη φίλη της σε μια εκκλησία, χωρίς να την ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι για τη σχέση τους. Έπειτα, μεταφερόμαστε σε ένα δάσος όπου κρύβεται από μια ομάδα που δολοφονεί τους επιζήσαντες. Πολύ σύντομα θα χρειαστεί να έρθει αντιμέτωπη σε μάχη σώμα με σώμα και διακρίνουμε ότι χρησιμοποιεί μαχαίρια, ματσέτες, σφυριά κλπ.

Δυστυχώς, δεν έχουμε καμία πληροφορία σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας.

