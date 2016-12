Το Ad Blocking στην Ελλάδα

Περισσότερο από το 19% των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα χρησιμοποιεί Ad blocker, ενώ τρεις στους δέκα χρήστες εγκατέστησαν κάποιο ad blocking software τους τελευταίους 12 μήνες, το οποίο μεταφράζεται σε 50% αύξηση του proliferation rate!

Ο ρυθμός αυτός αύξησης φαίνεται να οδηγείται από την εκνευριστική εμπειρία χρήσης του διαδικτύου ως αποτέλεσμα του άναρχου τρόπου εμφάνισης διαφημίσεων, μέσα / έξω και γύρω από το περιεχόμενο το οποίο προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση ο χρήστης.

With regards to the reasons that prompts users to install an ad blocking software, the findings of this study verify that their decision is influenced by their desire to improve their user experience (71,1% to avoid annoying ads and 44,8% to improve websites loading times).

Ωστόσο, μία έξυπνη στρατηγική στον τρόπο εμφάνισης των διαφημίσεων θα μπορούσε να αντιστρέψει το άσχημο αυτό κλίμα, καθώς δύο στους τρεις χρήστες ad blocking software δηλώνουν ρητά πώς θα απεγκαθιστούσαν το software αν οι ιστοσελίδες σεβόντουσαν την εμπειρία χρήσης του αναγνώστη. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσοστό αποκλεισμού διαφημίσεων περίπου κατά 10% και μια αύξηση σχεδόν 30% σε αποτελεσματική προσέγγιση του κοινού.

The fact that 2 out of 3 ad blocking users replied that they would be willing to uninstall their ad blocker (should the advertisements become less intrusive and not impact their user experience) is an encouraging sign for the online advertising industry.

Όσον αφορά τα στοιχεία χρήσης του ad blocking software στην Ελλάδα, παρατηρούμε πως τα desktop/laptop παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένο ad blocking rate (34,3%) σε σχέση με τις φορητές προσωπικές συσκευές, στις οποίες το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 2,8% (smartphones) και 4,7% (tablets):

On a per device basis, desktop/laptop is most affected, with an ad blocking rate of 34,3%, whereas mobile and tablet, two devices equally if not more important in terms of media consumption, have an ad blocking rate of 2,8% and 4,7% respectively.

Το προφίλ του μέσου χρήστη ad blocking software στην Ελλάδα είναι Άνδρας (60,8%) ηλικίας 18 έως 34 ετών (54,3%):

In alignment with findings of similar studies conducted abroad, which state that the usage of ad blocking has its highest penetration on young males, the Greek Ad Blocker is most likely to be a man (60,8% male vs 39,2% female) and in the 18-34 age bracket (54,3%).

Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα της TailWind με την υποστήριξη της Focus Bari και της Oriel και υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος της και το ΙΑΒ Hellas, σε μία προσπάθεια να χαρτογραφηθεί η συμπεριφορά των χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα αναφορικά με τις διαφημίσεις.

[via Darkpony]