Amazon Prime Video: Διαθέσιμη η υπηρεσία και μέσω PlayStation στην Ελλάδα

[Δ.Τ.]

Η Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ανακοίνωσε ότι το Amazon Prime Video θα επεκταθεί σε όλες τις περιοχές του SIEE. Μέχρι τώρα η υπηρεσία ήταν διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία.

Από σήμερα, οι παίκτες μπορούν να κατεβάσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή Amazon Prime Video και τις υπηρεσίες TV/ Video που προσφέρει για το PlayStation 4 (PS4) και το PlayStation 3 (PS3) για να απολαύσουν δημοφιλείς σειρές του Amazon Original Series όπως το The Tick, το The Grand Tour, το The Man in the High Castle, το Transparent, το Mozart in the Jungle, το American Gods και το Goliath μαζί με άλλες δημοφιλείς Χολιγουντιανές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές.

Περίπου μισό δισεκατομμύριο ώρες βίντεο παρακολουθούνται από τους χρήστες στην περιοχή SIEE κάθε μήνα, με το Amazon Prime Video να προσφέρει στους παίκτες μία πρόσθετη επιλογή ψυχαγωγίας σε PS4 και PS3.