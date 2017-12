Android Oreo (Go Edition): Έρχεται μαζί με το Android 8.1 Oreo για entry-level συσκευές

Όπως ανακοίνωσε στην παρουσίαση της για την αγορά της Ινδίας, το Android Go θα λανσαριστεί σε entry-level συσκευές σε όλο τον κόσμο μέσα στους επόμενους μήνες ως Android Oreo (Go Edition) όταν διατεθεί η έκδοση Android 8.1 Oreo και όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες αγορές (π.χ. Ινδία, Αφρική). Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν στο μέλλον πρόσβαση σε μια ειδική έκδοση του καταστήματος εφαρμογών Google Play που θα τονίζει τις βελτιστοποιημένες εφαρμογές για εξοικονόμηση χώρου και δεδομένων.

This entry was posted in Android Software . Bookmark the permalink