App store: H Apple ανακοινώνει ιστορικά ρεκόρ για το 2016

Το App store της Apple μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ δίνοντας μέσα στο 2016 περισσότερα από $20 δισ. πίσω στους developers, ποσό που είναι κατά 40% αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο νούμερο του 2015.

Παράλληλα, η 1η Ιανουαρίου του 2017 αποτέλεσε την επικερδέστερη ημέρα του App store από την στιγμή της έναρξης λειτουργίας του το 2008, καθώς σημειώθηκαν πωλήσεις ύψους $240 εκατ.

Όπως δήλωσε ο Phil Schiller (senior Vice President of Worldwide Marketing):

2016 was a record-shattering year for the App Store, generating $20 billion for developers, and 2017 is off to a great start with January 1 as the single biggest day ever on the App Store. We want to thank our entire developer community for the many innovative apps they have created — which together with our products — help to truly enrich people’s lives.