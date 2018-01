Assassin’s Creed Rogue Remastered: Ανακοινώθηκε επίσημα και έρχεται στις 20 Μαρτίου για Xbox One και PS4 [Video]

Τέσσερα χρόνια μετά, η Ubisoft αποφάσισε να κυκλοφορήσει την remastered έκδοση του Assassin’s Creed Rogue με βελτιωμένα γραφικά, νέα εφέ, όλα τα expansions, bonus αποστολές “The Armor of Sir Gunn” και “The Siege of Fort de Sable” για τα Xbox One και PS4, με τους κατόχους των Xbox One X και PS4 Pro να έχουν τη δυνατότητα να το παίξουν σε ανάλυση 4K.

