Ο David Shing, Digital Prophet της AOL, επιστρέφει στην Αθήνα για το ATCOM NEXT

Ο David Shing, ένας από τους πλέον γνωστούς “γκουρού” του διεθνούς ψηφιακού οικοσυστήματος, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή τους ως keynote ομιλητής του ATCOM Next Beyond Digital, το οποίο πραγματοποιείται στις 19 Μαΐου στον Προορισμό Παπαστράτο στον Πειραιά με την ευγενική χορηγία της Microsoft . Ο επίσημος “Digital Prophet” της AOL, θα αξιολογήσει και θα ερμηνεύσει τις στρατηγικές μεταβολές του παγκόσμιου ψηφιακού οικοσυστήματος.

