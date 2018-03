Duolingo: Προστέθηκαν μαθήματα Klingon για να μάθεις τη γλώσσα του Star Trek!

Δεν μπορούμε να βρούμε κάποια πραγματική χρησιμότητα πλην της ικανοποίησης των geeks, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κοινό να απαιτεί έντονα να μάθει κάποια κατασκευασμένη γλώσσα, όπως είναι τα Elvish ( Lord of the Rings ) ή τα Dothraki και High Valyrian ( Game of Thrones ). Ειδικά για τα τελευταία, υπάρχουν ήδη αντίστοιχα μαθήματα στο Duolingo!

