Η λειτουργία Safety Check του Facebook “μονιμοποιείται” σε Mobile αλλά και Web

H λειτουργία Safety Check του Facebook η οποία δίνει στους χρήστες της τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα με ειδοποίηση για κάποια φυσική καταστροφή, να δηλώσουν πως οι ίδιοι είναι ασφαλείς ώστε να μην αγωνιούν η οικογένεια τους και οι φίλοι τους και ταυτόχρονα να ενημερωθούν για τις ενημερώσεις ασφαλείας των δικών τους ανθρώπων, γίνεται μόνιμη τόσο στην mobile όσο και στην web έκδοση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.



Η αλλαγή ξεκίνησε να υλοποιείται από σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε, ας δούμε τι δήλωσε σχετικά η εταιρεία:

Safety Check helps our community let loved ones know they are safe during a crisis, find and give help, as well as learn more about a crisis.

There’s now a single place to go to see where Safety Check has recently been activated, get the information you need and potentially be able to help affected areas.

We will gradually roll this out in the upcoming weeks starting today.