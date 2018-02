Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Google προβλέπει καρδιαγγειακά νοσήματα μελετώντας τα μάτια του χρήστη

Το σύστημα της Google παρουσιάστηκε στην εργασία με τίτλο “Prediction of Cardiovascular Risk Factors from Retinal Fundus Photographs via Deep Learning”. Οι αλγόριθμοι έχουν εκπαιδευτεί με τα δεδομένα 284.335 ασθενών λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας και κινδύνους όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, αν ο ασθενής είναι καπνιστής ή όχι κλπ. Η ακρίβεια του συστήματος ξεπέρασε το 71% και ειδικότερα στην μέτρηση της συστολικής πίεσης αφήνει σημαντικά πίσω τις μεθόδους μέτρησης των γιατρών.

This entry was posted in Google Technology . Bookmark the permalink