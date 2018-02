Google Yeti: Στα σκαριά η συνδρομητική υπηρεσία gaming με παιχνιδοκονσόλα Made by Google

Η υπηρεσία Google Yeti λέγεται ότι θα είναι παρόμοια με τα PlayStation Now και Nvidia GeForce Now , δηλαδή οι gamers θα μπορούν να streamάρουν τα παιχνίδια απευθείας από cloud servers στην παιχνιδοκονσόλα κατασκευής Google, η οποία θα διαθέτει και τηλεχειριστήριο.

Μέχρι στιγμής η πραγματική συμμετοχή της Google στον χώρο του gaming περιορίζεται στην φιλοξενία παιχνιδιών για το λειτουργικό σύστημα Android στο κατάστημα εφαρμογών Google Play και στη δυνατότητα live streaming του παιχνιδιού στην υπηρεσία YouTube Gaming . Η ιστοσελίδα The Information, όμως, άναψε φωτιές με μια αναφορά που θέλει τη Google να ετοιμάζει την δική της συνδρομητική υπηρεσία gaming με κωδική ονομασία “ Yeti ” και πιθανότατα μια νέα παιχνιδοκονσόλα “Made by Google”!

This entry was posted in Gaming Rumors . Bookmark the permalink