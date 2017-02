Πως η τουαλέτα άλλαξε τον κόσμο και θεωρείται από τα σημαντικότερα ιατρικά επιτεύγματα [Video]

Δύο από τα κορυφαία εκπαιδευτικά κανάλια, το PBS Digital Studios και το It’s Okay To Be Smart, συνεργάζονται μαζί με το Bill and Melina Gates Foundation για να τονίσουν την τεράστια σημασία της…τουαλέτας στην βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής μας. Ακόμη και σήμερα, όμως, στην εποχή του Internet, των smartphones και των επικείμενων ταξιδιών στο Διάστημα, 1 στους 3 ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε τουαλέτα!

Στο video που ακολουθεί (μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους), θα δείτε μια ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη της τουαλέτας και πως…μύριζε ο κόσμος μέχρι το 1840, αλλά και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που δεν περνάνε από το μυαλό μας (π.χ. κάθε χρόνο πεθαίνουν 500.000 παιδιά από δυσεντερία, απώλεια $260 δισ. ετησίως λόγω ελλείψεων).