Huawei P10 / P10 Plus: Επίσημα με εντυπωσιακή εμφάνιση, πανίσχυρα specs και φακό Leica στη selfie κάμερα

Περνώντας στο μεγαλύτερο Huawei P10 Plus να αναφέρουμε ότι διαθέτει οθόνη 5.5” IPS QHD (2560 x 1440) και ακολουθεί τον ίδιο σχεδιασμό και κατασκευή με το P10. Υπάρχουν, πάντως, ορισμένες διαφορές. Οι κάμερες παραμένουν ίδιες, αλλά το διάφραγμα είναι ευρύτερο f/1.8 (αντί f/2.2), θα κυκλοφορήσει και έκδοση με 6GB RAM + 128GB αποθηκευτικό χώρο και το Huawei P10 Plus είναι το πρώτο smartphone στον κόσμο που υποστηρίζει δίκτυα 4.5G με 4x κεραίες LTE (4×4 MIMO 600Mbps).

