Εντυπωσιακή παρουσίαση για τα νέα smartphones Huawei P10 & P10 Plus!

Τα P10 & P10 Plus εντυπωσιάζουν επίσης με το μίνιμαλ και μοντέρνο design τους, ενώ αυτή τη φορά, η Huawei μας εκπλήσσει ακόμη περισσότερο μιας και για τη δημιουργία των νέων μοντέλων συνεργάστηκε με το Pantone Color Institute, εμπλουτίζοντας έτσι το χρωματολόγιο των συσκευών. Κάθε συσκευή P10 & P10 Plus, αποτελεί μία τέλεια κατασκευή από κορυφαίο 2.5D γυαλί και αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική, με σμιλευμένες άκρες, στρογγυλοποιημένες με την τεχνική κοπής διαμαντιού. Τα νέα smartphones κυκλοφορούν και με φινίρισμα ‘High Gloss” ή με “Sandblast”, προσφέροντας παραπάνω επιλογές στους χρήστες.

This entry was posted in Android Mobiles . Bookmark the permalink