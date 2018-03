Learn with Google AI: Δωρεάν μαθήματα Machine Learning και Artificial Intelligence από τη Google για όλους!

Το Learn with Google AI είχε στηθεί αρχικά για τους υπαλλήλους της Google, αλλά τώρα ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Πρόκειται για έναν κόμβο όπου το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για διάφορα concepts, να αναπτύξει τις δεξιότητες του και να εφαρμόσει την τεχνολογία ML για επίλυση πραγματικών καθημερινών προβλημάτων, με αποκορύφωμα το δωρεάν μάθημα MLCC (Machine Learning Crash Course) διάρκειας 15 ωρών που απευθύνεται σε όλους, από αρχάριους μέχρι καλούς γνώστες της τεχνολογίας.

