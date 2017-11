LG V30: Επίσημα με οθόνη 6.0” QHD+ Full Vision, Snapdragon 835, dual κάμερα και πολλές καινοτομίες [Video]

Το LG V30 ενσωματώνει τον ψηφιακό βοηθό Google Assistant και υποστηρίζει πλήρη διαχείριση με φωνητικές εντολές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρήστης θα μπορεί να διαχειρίζεται και άλλες συσκευές της LG που επικοινωνούν με το smartphone, όπως ψυγεία και πλυντήρια. Για παράδειγμα, ο χρήστης θα μπορεί να δώσει εντολή “OK Google, talk to LG to wash my clothes” για να ξεκινήσει το πλυντήριο.

