Ο Mark Zuckerberg απολογείται (ξανά) για το σκάνδαλο της Cambridge Analytica με ολοσέλιδες διαφημίσεις σε εφημερίδες!

Ο Mark Zuckerberg συνεχίζει την προσπάθεια να κερδίσει λίγη από τη συμπάθεια της κοινής γνώμης μετά την αρχικά λανθασμένη προσέγγιση του σχετικά με το σκάνδαλο που ταλανίζει την εταιρεία του λόγω των πρακτικών της Cambridge Analytica. Παρά το γεγονός ότι αργότερα ζήτησε συγγνώμη on camera κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του στο CNN, σήμερα αποφάσισε να στραφεί στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης για να φτάσει η απολογία του σε ακόμη περισσότερο κόσμο.

Όπως αναφέρει το CNN, ο Mark Zuckerberg δημοσίευσε σήμερα ολοσέλιδη απολογία σε εφημερίδες σε όλο τον κόσμο (όπως The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The Observer, Sunday Mirror, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Express και the Sunday Telegraph) όπου σε γενικές γραμμές επαναλαμβάνει αυτά που δήλωσε στην συνέντευξη του.

“Μπορεί να έχετε ακούσει για μια εφαρμογή-κουίζ που δημιούργησε ένας ακαδημαϊκός ερευνητής το 2014 και μέσω αυτής κατάφερε να πάρει στα χέρια του τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook. Αυτή η ενέργεια ήταν ένα χτύπημα στην εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι μας και σας ζητώ συγγνώμη επειδή δεν κάναμε περισσότερα για να το αποτρέψουμε τότε. Τώρα, πραγματοποιούμε ενέργειες για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Έχουμε μπλοκάρει ήδη τις εφαρμογές που ακολουθούν τέτοιες πρακτικές και τώρα περιορίζουμε γενικότερα την πρόσβαση που έχουν οι εφαρμογές στις πληροφορίες των χρηστών στο Facebook Επίσης, διεξάγουμε έρευνες για κάθε μία από τις εφαρμογές που είχαν πρόσβαση σε τόσο μεγάλη ποσότητα πληροφοριών προτού διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα. Υποπτευόμαστε ότι θα βρούμε και άλλες. Όταν τις βρούμε θα τις μπλοκάρουμε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά για κάθε μία από αυτές Τέλος, θα σας υπενθυμίσουμε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, έτσι ώστε να κλείσετε αυτές που δεν σας ενδιαφέρουν πια. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτήν την κοινότητα και υπόσχομαι ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό για εσάς”

Στη νέα απολογία του, ο Mark Zuckerberg παραδέχεται ότι το Facebook γνώριζε για το θέμα της Cambridge Analytica από το 2015, αλλά προχώρησε στο μπλοκάρισμα της μόλις πριν από μερικές ημέρες αφότου οι δημοσιογράφοι τους προειδοποίησαν ότι θα τα βγάλουν όλα στη φόρα.

[via]