My PlayStation: Η web έκδοση του PlayStation Network είναι γεγονός

Για την ώρα αυτές είναι οι λειτουργίες του My PlayStation, αλλά δεν αποκλείεται στο προσεχές μέλλον να έχουμε ορισμένες ευπρόσδεκτες προσθήκες, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα κατοχύρωσης των τίτλων του προγράμματος PlayStation Plus.

This entry was posted in Gaming Sony and tagged PlayStation 4 . Bookmark the permalink